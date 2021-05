Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την πορεία του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ως τώρα, ενώ αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Βασίλη Σπανούλη και τη φετινή κόντρα του με τον Μάικ Τζέιμς.

Στην εκπομπή «Pick n’ Roll» και τον Βασίλη Σκουντή μίλησε ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Δημήτρης Ιτούδης, που σε λίγες ημέρες θα διεκδικήσει άλλο ένα τρόπαιο Euroleague με την «ομάδα του στρατού». Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στην πορεία του ως τώρα στην ΤΣΣΚΑ, ενώ τόνισε πως δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να απομακρυνθεί ο Μάικ Τζέιμς από την ομάδα και ξεκαθάρισε πως δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον Βασίλη Σπνούλη.

Όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης

Για την απομάκρυνση του Μάικ Τζέιμς: «Ο συγκεκριμένος δεν μπορούσε με τους συναθλητές του όχι με τον προπονητή του. Δεν είμαι θεός και δίνω ευκαιρίες. Το καλοκαίρι τους ενημερώνω για το τι να περιμένουν. Το ερώτημα είναι ότι θα πρέπει να δούμε το χρόνο που έγινε αυτό, ότι είναι ο πρώτος σκόρερ, όλο το παιχνίδι είναι στα χέρια του. Δεν θα έπρεπε να είναι χαρούμενος σε αυτή την κατάσταση. Τα αντισώματα λειτουργούν έχοντας την ομάδα μαζί σου και συνειδητοποιημένη. Η κίνηση που κάναμε ήταν το τελευταίο που μπορούσαμε να κάνουμε για να σώσουμε την ομάδα. Βέβαια τα προβλήματα συνεχίζονται. Έχει να κάνει με την κράση και την δυναμική του κάθε αθλητή και έχω πολλούς τέτοιους. Κατάλαβαν πως έχουμε προοπτική και συγκεντρωθήκαμε. Η ΤΣΣΚΑ οφείλει να είναι σε Φάιναλ Φορ αλλά δεν είναι δεδομένο».

Για τον Βασίλη Σπανούλη: «Δεν μας χώριζε τίποτα με τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι η πρώτη φορά που οφείλεις υπερασπιστείς τους συνεργάτες σου. Σε εκείνη τη συνέντευξη μπλέξαμε τα off και on the record. Δεν μας χωρίζουν τίποτα. Από τότε έχουμε μιλήσει πολλέ φορές. Άλλωστε ήμουν αυτός με τον οποίο μιλούσε καθημερινά όταν ήταν στην Αμερική γιατί ήθελε να επιστρέψει».

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Δημήτρη Ιτούδη