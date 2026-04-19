Ήττα για τη «μισή» Μονακό από τη Βιλερμπάν στη Γαλλία πριν τον αγώνα Play In με τον Παναθηναϊκό

Χωρίς τους Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις, η Μονακό των οκτώ παικτών γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 87-83 από τη Βιλερμπάν για την 27η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος και πλέον επικεντρώνεται στον αγώνα Play In της Euroleague της Τρίτης (21/4, 21:00) με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.

O προπονητής της Μονακό, Μανουτσάρ Μαρκοισβίλι ,δεν θέλησε να πιέσει τους Οκόμπο και Τάις (σ.σ. αμφότεροι αντιμετωπίζουν μικροτραυματισμούς) και τους άφησε εκτός, ώστε να είναι έτοιμοι κόντρα στον Παναθηναϊκό, όταν οι Μονεγάσκοι θα επιδιώξουν να περάσουν νικηφόρα από την Αθήνα και να καταλάβουν την 7η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague, ενόψει των πλέι οφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποβλήθηκε ο Μάικ Τζέιμς, με τον σούπερ σταρ της Μονακό ν’ αγωνίζεται 11:23΄΄, αφού αποβλήθηκε με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές.

Ο Άλφα Ντιάλο ξεχώρισε με 26 πόντους (4/5 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 3/5 βολές), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 22:05 για τη Μονακό. Ο Στραζέλ σημείωσε 15 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Κεβάριους Χέιζ πρόσθεσε 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Για τη Βιλερμπάν, ο Σακίλ Χάρισον πέτυχε 23 πόντους, ενώ ο Μπράιαν Ανγκόλα έκανε double-double με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 40-34, 60-61, 83-87.