Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στον τέταρτο τελικό της Basket League στο ΟΑΚΑ (15/6, 21:15, ΕΡΤ3, LIVE από το Newsit.gr), αλλά δεν άφησε ασχολίαστη την τραγωδία με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου.

Το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός θα διεξαχθεί κανονικά παρά το τριήμερο εθνικό πένθος στην Ελλάδα, αλλά η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ έδειξε τα συναισθήματά της για το μοιραίο ναυάγιο.

Σε ανάρτησή τους στα social media, οι Πειραιώτες έγραψαν: “Λυπούμαστε και δεν υπάρχουν λέξεις για την απώλεια τόσων αθώων ψυχών. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με αυτούς που επηρεάστηκαν από την τραγωδία”.

🙏🏽🙏🏽🙏🏽 We are sorry beyond words for the loss of so many innocent lives. Our thoughts and prayers are with those affected by the tragedy. #OlympiacosBC pic.twitter.com/r1SiONRb9l