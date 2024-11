ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Κορίτσια δείτε αυτό το σώμα»

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη επί της Μπαρτσελόνα στη Euroleague, με τον Μουστάφα Φαλ να είναι πρωταγωνιστής στη viral στιγμή της βραδιάς.

Ο Μουστάφα Φαλ δέχθηκε ένα αντιαθλητικό φάουλ από τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ, ο οποίος του έσκισε και τη φανέλα, με αποτέλεσμα να κυκλοφορήσει… ημίγυμνος στο ΣΕΦ κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα.

Το γεγονός σχολιάστηκε λοιπόν και από την “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ στα social media, όπου ανέβηκε σχετικό video με την εξής λεζάντα: “Αυτή τη φορά παίζουμε διαφορετικά! Αντί για “καλημέρα”, λέμε… καληνύχτα. Κορίτσια δείτε αυτό το σώμα, ο Μουστάφα Φαλ γυμνάζεται!!!”

This time we play differently ! ☺️



Instead of “kalimera” we say… “kalinixta” ! 🥱😴💤



Girls look at this body, @moustaphafall15 works out !!! 🏋🏽‍♂️💪🏽🥵#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/386y2XnUm7