Έγραψε… Ιστορία ο Κάιλ Χάινς. Με τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση της Αρμάνι Μιλάνο κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Αμερικανός σέντερ έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στη Euroleague.

Το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ της Euroleague, έγραψε ο Κάιλ Χάινς, στην αναμέτρηση της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός σέντερ της Αρμάνι πήρε χρόνο συμμετοχής στο ματς, έφτασε τις 393 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και «αναρριχήθηκε» στην κορυφή της σχετικής λίστας, «εκθρονίζοντας» τον Παούλιους Γιανκούνας (392).





With tonight’s appearance, @SirHines becomes the all-time leader in games played in the competition’s history#EveryGameMatters pic.twitter.com/GadBnfiF06