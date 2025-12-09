Καϊράτ – Ολυμπιακός 2-0: ‘Ηττα στην Αστάνα για τους νέους, ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Youth League

Η ομάδα νέων του Ολυμπιακού ηττήθηκε με 2-0 από την Καϊράτ Αλμάτι στην 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League και δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Μπαγντάτ άνοιξε το σκορ στο 4′ για την Καϊράτ και έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό. Η εικόνα των γηπεδούχων ήταν καλύτεροι με τους παίκτες του Γιώργου Σίμου να μην δημιουργούν πολλές ευκαιρίες στην εστία του τερματοφύλακα της ομάδας από το Καζακστάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμπίς στο 57′ έριξε τη χαριστική βολή στους νεαρούς παίκτες του Ολυμπιακού, που τα έδωσαν όλα για να επιστρέψουν στο παιχνίδι, όμως οι αποφάσεις τους γύρω από την περιοχή των γηπεδούχων δεν ήταν αυτές που έπρεπε, με πολλές ευκαιρίες να πηγαίνουν χαμένες, χωρίς να γίνει τελική προσπάθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν βρίσκονται στην 20ή θέση του Youth League, έχοντας 7 πόντους, με αρκετές πιθανότητες να βρεθούν πιο χαμηλά, μόλις ολοκληρωθεί η 6η αγωνιστική. Η Καϊράτ έκανε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και ανέβηκε στην 28η θέση.

Η ομάδα του Ολυμπιακού έχει ελπίδες για την πρόκριση με δύο αγωνιστικές να υπάρχουν. Οι 22 πρώτοι προκρίνονται και μπορεί να δυσκόλεψε η πρόκριση μετά την ήττα από την Καϊράτ, όμως με θετικά αποτελέσματα κόντρα σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ θα διεκδικήσουν μία θέση στα νοκ άουτ.

ΚΑΪΡΑΤ: Καλμούρζα, Νουργκαλίγιεβ, Σεν, Μπαζαρμπάγιεφ, Τασπουλάτοφ, Μακχαμετζάν, Ντουισενμπέκ, Αμπίς, Καλικούλοφ, Μπιρκουβάκοφ, Μπαγκντάτ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γεωργακόπουλος – Σιόζος, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Αλαφάκης – Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Φίλης, Χάμζα, Τουφάκης – Κόρτες.