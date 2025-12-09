Καϊράτ – Ολυμπιακός: Για την πρώτη τους νίκη στη League Phase του Champions League οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα (09/12/25, 17:30, Live από το Newsit.gr) την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αναζητώντας το πρώτο “τρίποντο” στη διοργάνωση.

Με δύο ισοπαλίες σε πέντε αγώνες, ο Ολυμπιακός θα “μονομαχήσει” με την Καϊράτ Αλμάτι χωρίς άλλα περιθώρια απώλειας βαθμών, στην προσπάθεια που κάνει για να συνεχίσει στην Ευρώπη, με μία “χρυσή” πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Η αποστολή του στο Καζακστάν αναμένεται όμως ιδιαίτερα δύσκολη, με την πρωτάρα στο Champions League, Καϊράτ Αλμάτι να έχει δείξει από την πλευρά της αρκετά δυσκολοκατάβλητη, έχοντας ήδη και ένα βαθμό στη League Phase.

Αγώνας σε δύσκολες συνθήκες για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός καλείται μάλιστα να υπερβεί και τις φυσικές δυσκολίες του αγώνα, αφού η Καϊράτ Αλμάτι θα τον υποδεχθεί υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, με κρύο που μπορεί να “αγγίξει” τους -20 βαθμούς.

Για το λόγο αυτό, η αναμέτρηση θα ξεκινήσει νωρίτερα από το αναμενόμενο, ενώ θα διεξαχθεί στην Αστάνα και όχι στην κανονική έδρα της Καϊράτ, αφού η κατάσταση στο Αλμάτι θα ήταν ακόμη χειρότερη.

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει όμως να αγωνιστεί και σε γήπεδο με τεχνητό χλοοτάπητα, γεγονός που τον αναγκάζει να προσαρμοστεί σε μία σειρά από διαφορετικά δεδομένα.

Με καλή ψυχολογία ο πρωτοπόρος ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός πήγε πάντως στο Καζακστάν με πολύ καλή ψυχολογία, αφού νίκησε με 3-0 και τον ΟΦΗ στη Super League, παραμένοντας πρωτοπόρος στη βαθμολογία, με 7 σερί νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι Πειραιώτες έχουν δείξει όμως τα… δόντια τους και στο Champions League, όπου μπορεί να έχουν μόνο δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες, αλλά αυτές ήρθαν από Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να είναι ανταγωνιστική και στις τρεις αναμετρήσεις.

Κόντρα στη “Βασίλισσα” μάλιστα, λίγο έλειψε να πετύχει μία συγκλονιστική ανατροπή, αφού επανήλθε από το 4-1 στο 4-3, “αγγίζοντας” σε αρκετές περιπτώσεις την ισοπαλία.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Καϊράτ Αλμάτι (Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν): Αναρμπέκοφ – Μασάδο, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Μρίνσκι – Γκλάζερ, Κασαμπουλάτ – Ταπάλοφ, Ζορζίνιο, Γκρομίκο – Εντμίλσον

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπιανκόν, Ροντινέι – Μουζακίτης, Έσε – Ποντένσε, Μαρτίνς, Τσικίνιο – Ελ Κααμπί