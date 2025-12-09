Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Καϊράτ – Ολυμπιακός: Οι Καζάκοι οπαδοί μποϊκοτάρουν το παιχνίδι, λιγοστοί στις κερκίδες

Οι οπαδοί της Καϊράτ δεν είδαν με καλό... μάτι την αλλαγή έδρας του αγώνα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Η Καϊράτ δεν θα έχει στη στήριξη αρκετών φιλάθλων της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο δημοσιογράφο του DAZN στην Αστάνα, οι οπαδοί της Καϊράτ έχουν αποφασίσει να μποϊκοτάρουν τον αγώνα, αντιδρώντας με αυτό τον τρόπο στο γεγονός ότι το παιχνίδι δεν θα γίνει στην πόλη – έδρα της ομάδας τους (Αλμάτι).

Λίγοι θα είναι οι οπαδοί της Καϊράτ που θα βρεθούν στις κερκίδες του γηπέδου της Αστάνα για το ματς της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό.

Η αλλαγή της έδρας αποφασίστηκε από τους ανθρώπους της Καϊράτ λόγω των καιρικών συνθηκών, οι οποίες ήταν αρκετά δυσμενείς για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Να σημειωθεί ότι και στην Αστάνα η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή, , ωστόσο το γήπεδο είναι κλειστό και θερμαινόμενο κάτι που εκτιμούν ότι θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για το παιχνίδι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
201
201
162
112
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo