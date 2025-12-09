Καϊράτ – Ολυμπιακός: Οι Καζάκοι οπαδοί μποϊκοτάρουν το παιχνίδι, λιγοστοί στις κερκίδες

Η Καϊράτ δεν θα έχει στη στήριξη αρκετών φιλάθλων της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο δημοσιογράφο του DAZN στην Αστάνα, οι οπαδοί της Καϊράτ έχουν αποφασίσει να μποϊκοτάρουν τον αγώνα, αντιδρώντας με αυτό τον τρόπο στο γεγονός ότι το παιχνίδι δεν θα γίνει στην πόλη – έδρα της ομάδας τους (Αλμάτι).

Λίγοι θα είναι οι οπαδοί της Καϊράτ που θα βρεθούν στις κερκίδες του γηπέδου της Αστάνα για το ματς της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό.

Η αλλαγή της έδρας αποφασίστηκε από τους ανθρώπους της Καϊράτ λόγω των καιρικών συνθηκών, οι οποίες ήταν αρκετά δυσμενείς για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Os presento el Astana Arena!!



El mejor estadio de Kazajistán, techado, con césped artificial y con planchas de calefacción.



La temperatura es de 0º, pero no habrá mucha gente aquí porque los fans del Kairat lo han boicoteado por no jugarse en su ciudad. pic.twitter.com/bJMTrCqjo7 — Rafael Escrig (@RafaelEscrig) December 9, 2025

Να σημειωθεί ότι και στην Αστάνα η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή, , ωστόσο το γήπεδο είναι κλειστό και θερμαινόμενο κάτι που εκτιμούν ότι θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για το παιχνίδι.