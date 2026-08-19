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Αθλητικά

Καλαμάτα – Παναιτωλικός 4-2: Εντυπωσιακή πρόκριση για τη Μαύρη Θύελλα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet

Ιδανικό ξεκίνημα για τους νεοφώτιστους στη Super League, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Η Καλαμάτα επικράτησε με 4-2 του Παναιτωλικού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet και προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο στη League Phase της διοργάνωσης.

H νεοφώτιστη στη Super League άνοιξε το σκορ στο 30′ με τον Καλουτσικίδη. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, η Καλαμάτα διπλασίασε τα τέρματά της με τον Ντουάρτε να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Παναιτωλικού για το 2-0.

Ο ίδιος παίκτης έγραψε στο 50′ το 3-0 για τη Μαύρη Θύελλα. Η μείωση για τους φιλοξενούμενους ήρθε μόλις δύο λεπτά αργότερα με τον Σατσιά, ο οποίος έγραψε το 3-1.

Οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν τα τελευταία είκοσι λεπτά της αναμέτρησης με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Πινέιρο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα πάνω στον Στάγιτς.

Ωστόσο, η Καλαμάτα κατάφερε να πετύχει και τέταρτο γκολ με τον Καλουτσικίδη. Ο Παναιτωλικός μείωσε στο τελικό 4-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μανρίκε στο 90’+2.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης (Μπακαγιόκο 90′), Στρούγγης, Ροντρίκες, Αλόνσο (Χατζηθεοδωρίδης 90′), Πινιέιρο, Χάμζα, Λιατσικούρας (Μουζάκης 90′), Μορέιρα (Κατάλντι 69′), Μπολιβάρ (Σίγκουρντσον 64′), Βάργκας

Παναιτωλικός: Ξενόπουλος, Σατσιάς, Γκράναθ, Στάγιτς, Μανρίκε, Κόγιτς, Νικολάου, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Τζενέπο (Γκοτσάι 64′), Αλμπάνης (Μαυρίας 46′)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet 1-3
Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης 0-2
Ηρακλής – Βόλος 1-3

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος – Πύργος 3-1
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2-0

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος 0-0 (σ.ε.)
Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς 1-0
Ζάκυνθος – Κηφισιά 1-6
Καλαμάτα – Παναιτωλικός 4-2
Πανσερραϊκός – Πανθρακικός, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου – Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Ερμούπολης

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