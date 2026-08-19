Καλαμάτα – Παναιτωλικός 4-2: Εντυπωσιακή πρόκριση για τη Μαύρη Θύελλα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet

Η Καλαμάτα επικράτησε με 4-2 του Παναιτωλικού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet και προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο στη League Phase της διοργάνωσης.

H νεοφώτιστη στη Super League άνοιξε το σκορ στο 30′ με τον Καλουτσικίδη. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, η Καλαμάτα διπλασίασε τα τέρματά της με τον Ντουάρτε να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Παναιτωλικού για το 2-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος παίκτης έγραψε στο 50′ το 3-0 για τη Μαύρη Θύελλα. Η μείωση για τους φιλοξενούμενους ήρθε μόλις δύο λεπτά αργότερα με τον Σατσιά, ο οποίος έγραψε το 3-1.

Οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν τα τελευταία είκοσι λεπτά της αναμέτρησης με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Πινέιρο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα πάνω στον Στάγιτς.

Ωστόσο, η Καλαμάτα κατάφερε να πετύχει και τέταρτο γκολ με τον Καλουτσικίδη. Ο Παναιτωλικός μείωσε στο τελικό 4-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μανρίκε στο 90’+2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης (Μπακαγιόκο 90′), Στρούγγης, Ροντρίκες, Αλόνσο (Χατζηθεοδωρίδης 90′), Πινιέιρο, Χάμζα, Λιατσικούρας (Μουζάκης 90′), Μορέιρα (Κατάλντι 69′), Μπολιβάρ (Σίγκουρντσον 64′), Βάργκας

Παναιτωλικός: Ξενόπουλος, Σατσιάς, Γκράναθ, Στάγιτς, Μανρίκε, Κόγιτς, Νικολάου, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Τζενέπο (Γκοτσάι 64′), Αλμπάνης (Μαυρίας 46′)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης 0-2

Ηρακλής – Βόλος 1-3

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος – Πύργος 3-1

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2-0

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος 0-0 (σ.ε.)

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

Ζάκυνθος – Κηφισιά 1-6

Καλαμάτα – Παναιτωλικός 4-2

Πανσερραϊκός – Πανθρακικός, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου – Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Ερμούπολης