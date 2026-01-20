Καλάθης για Παρτιζάν: «Είναι ντροπιαστικός ο τρόπος που παίζουμε»

Ο Νικ Καλάθης μίλησε ενόψει του αγώνα της Παρτιζάν με την Μπάγερν Μονάχου για την 23η αγωνιστική της Euroleague (20/01/26, 21:30) και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Την εικόνα της Παρτιζάν έκρινε ο Καλάθης, χαρακτηρίζοντάς την ντροπιαστική, ενώ τόνισε ότι πρέπει να βάλουν αντίδραση οι παίκτες μέχρι το τέλος της σεζόν. Η ομάδα του Πεναρόγια είναι στην τελευταία θέση της Euroleague με ρεκόρ 6-16.

«Πρέπει να δείξουμε αντίδραση. Παίξαμε άσχημα στα τελευταία πέντε ή έξι παιχνίδια και οφείλουμε να αντιδράσουμε. Αυτό περιμένω από εμάς. Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Αυτή δεν είναι η εικόνα που θέλουμε να παρουσιάζουμε. Είναι ντροπιαστικός ο τρόπος που παίζουμε! Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να δουλέψουμε.

Ειλικρινά, δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τόσο μεγάλο αρνητικό σερί. Ποτέ στην καριέρα μου δεν έχω μείνει εκτός playoffs. Όλοι μας είμαστε ευλογημένοι που παίζουμε μπάσκετ και που μπορούμε να βγαίνουμε στο γήπεδο. Αν δεν αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να δείξουμε κάτι, αν δεν παλέψουμε, τότε τι κάνουμε εδώ;», ανέφερε ο έμπειρος γκαρντ της σερβικής ομάδας.