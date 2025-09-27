Αθλητικά

Κάλιαρι – Ίντερ 0-2: Επιστροφή στις νίκες για τους «νερατζούρι» με ιστορικό γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες έφτασε τα 117 γκολ και μπήκε στην κορυφαία πεντάδα των σκόρερ της ομάδας
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες πανηγυρίζει το γκολ του κόντρα στην Κάλιαρι/REUTERS/Ciro De Luca

Η Ίντερ επικράτησε με 2-0 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κάλιαρι για την 5η αγωνιστική της Serie A και μετά από δύο σερί ήττες επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Λαουτάρο Μαρτίνες και Φραντσέσκο Εσπόζιτο οι σκόρερ των «νερατζούρι».

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες άνοιξε το σκορ στο 9′, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Μπαστόνι και ο Εσπόζιτο διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με γκολ στο 82′. Το γκολ του Αργεντινού ήταν το νούμερο 117 στην καριέρα του στην Ίντερ και πάτησε στην κορυφαία πεντάδα των σκόρερ της ιστορίας της ομάδας. Μπροστά του βρίσκονται οι Αλτομπέλι, Νίερς, Λορέντσι και κορυφαίος όλων ο Μεάτσα.

Η Ίντερ πλέον έχει 9 βαθμούς και είναι στην 5η θέση της Serie A, ενώ η Κάλιαρι έμεινε στους 7 βαθμούς και είναι στη 10η θέση της κατάταξης.

