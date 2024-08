Καραλής: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έσπασα το φράγμα των έξι μέτρων»

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ των ανδρών, με τον «Μανόλο» στις πρώτες του δηλώσεις μετά το ιστορικό επίτευγμα να μην μπορεί να πιστέψει τι έχει καταφέρει.

Θα θυμάται για πάντα το Diamond League της Σιλεσίας, ο Εμμανουήλ Καραλής, καθώς ο 24χρονος επικοντιστής ξεπέρασε το φράγμα των 6 μέτρων, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ έγινε και ο πρώτος Έλληνας που καταφέρνει να κάνει κάτι τόσο σπουδαίο.

Ο «Μανόλο» μετά το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου συνεχίζει να εντυπωσιάζει, δείχνοντας πως όσα έχει καταφέρει στην καριέρα του μέχρι σήμερα μόνο τυχαία δεν είναι.

Μάλιστα στις δηλώσεις του στον ΣΕΓΑΣ μετά τον αγώνα του ο Καραλής ανέφερε:

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έσπασα το φράγμα των έξι μέτρων. Πήδηξα απίστευτα. Πίστεψα ότι θα είμαι σήμερα ένας από αυτούς τους τύπους που μπορούν να πηδήξουν στα έξι μέτρα και το κατάφερα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος».

Για τη φετινή ονειρεμένη σεζόν που διανύει, ανέφερε:

«Είμαι αυτός που πριν την έναρξη της σεζόν πίστευε ότι μπορώ να πηδήξω στα έξι μέτρα. Αλλά δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να κατακτήσω ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να είμαι στο βάθρο όλων των μεγάλων διοργανώσεων. Είμαι πολύ χαρούμενος που τελειώνω με έξι μέτρα.

Όλα ήταν τέλεια, είμαι ερωτευμένος με την Πολωνία και αυτό το στάδιο. Ξεκίνησα τη σεζόν εδώ. Το να καταφέρνω να πηδήξω εδώ πάνω από τα έξι μέτρα είναι φανταστικό και θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου.

Προπονούμαι με τον Πιότρ Λίσεκ και με άλλους, οπότε είναι ένα συν ότι τα κατάφερα εδώ».

Για το άλλο ιστορικό επίτευγμα που σημειώθηκε στους αγώνες, το νέο Παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις, ο Καραλής, δήλωσε:

«Ήμουν παρών σχεδόν σε όλα τα Παγκόσμια ρεκόρ του Μόντο, είναι υπέροχο. Μεγαλώσαμε μαζί και ελπίζω μια μέρα στο μέλλον να είμαι ακόμα καλύτερος. Τώρα ανυπομονώ να τελειώσω τη σεζόν δυνατός και να επιστρέψω, επιτέλους, σπίτι. Θα είναι τρελό».

Παράλληλα o Kαραλής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter θέλησε να γράψει ένα μήνυμα, προκειμένου να παροτρύνει τους νέους να μην παρατούν τα όνειρα τους και να κυνηγούν τους στόχους τους, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν.

They told me that black people don’t pole vault!

Now I’m the first black pole vaulter over 6 meters!

Never give up on your dreams