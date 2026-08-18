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Αθλητικά

Καραλής και Τεντόγλου επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά τα μετάλλια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Το story που έκανε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής απέδειξαν και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοικτού στίβου του Μπέρμιγχαμ πως είναι από τους κορυφάιους αθλητές του κλασικού αθλητισμού, κατακτώντας τα μοναδικά μετάλλια της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου, στο μήκος. Με ένα τεράστιο άλμα στα 8.44 (-1.1) στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Απ’ την άλλη, ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε τεράστια μάχη στον τελικό του επί κοντώ κόντρα στον Μόντο Ντουπλάντις, αλλά κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, με άλμα στα 6 μέτρα.

Οι δυο αθλητές επέστρεψαν στην Ελλάδα και δεν είχαν χρόνο για διακοπές. Ο πρωταθλητισμός δεν είναι εύκολος και απαιτεί συνεχείς προπονήσει για να παραμένει κανείς στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram παρέα με τον φίλο του Μίλτο, όπου φαίνεται να έχουν επιστρέψει κανονικά σε ρυθμούς προπόνησης.

Εμμανουήλ Καραλής, Μίλτος Τεντόγλου

“Πίσω στη δουλειά” έγραψε ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής.

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