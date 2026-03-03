Καραπαπάς: «Μην πιστεύετε σε fake news, ας δείξουμε σεβασμό στους αθλητές που οι πατρίδες τους είναι στις φλόγες»

Ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε μία ανάρτηση με σκοπό να διαψεύσει τα διάφορα σενάρια εμπλοκής του Μεχντί Ταρέμι στον πόλεμο για να προστατέψει το Ιράν.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αγγίξει και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τις τελευταίες ώρες υπήρχαν φημολογίες για εμπλοκή του Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού στον πόλεμο για να προστατέψει το Ιράν, με τον Κώστα Καραπαπά να τονίζει στον κόσμο να μην πιστεύει στα fake news.

«Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια. Μην πιστεύετε σε fake news και ας δείξουμε σεβασμό και στους αθλητές και σε όλους τους ανθρώπους που οι πατρίδες τους είναι στις φλόγες.

Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα θέμα που αγγίζει κάθε χώρα του κόσμου και επηρεάζει όλο τον πλανήτη.

ΥΓ: Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προλάβει ό,τι γράφεται από κάθε τυχάρπαστο που του έρχεται κάτι στο κεφάλι, ούτε φυσικά και την αναπαραγωγή του», έγραψε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού στην ανάρτησή του.