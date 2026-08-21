Καρέτσας και Κωνσταντέλιας ετοιμάζονται για το ιστορικό ντεμπούτο τους με την Ντόρτμουντ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου

Το βράδυ του Σαββάτου (22/8/2026, 21:30) η Ντόρτμουντ των Κωνσταντίνου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου στο «Signal Iduna Park» για το γερμανικό Super Cup.

Η αυλαία της σεζόν 2026-27 στη Γερμανία ανοίγει στην έδρα της Ντόρτμουντ, με την πρωταθλήτρια και κυπελλούχο Μπάγερν να αντιμετωπίζει τη γηπεδούχο Μπορούσια (δεύτερη στην περσινή Bundesliga), στην αναμέτρηση για το Super Cup, το οποίο φέρει το όνομα του αείμνηστου Φραντ Μπεκενμπάουερ.

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Οι Βαυαροί θα επιδιώξουν να προσθέσουν άλλον έναν τίτλο στην πλούσια τροπαιοθήκη τους και να επιβεβαιώσουν με το… καλημέρα της νέας χρονιάς ότι αποτελούν τον απόλυτο κυρίαρχο εντός συνόρων, έχοντας μάλιστα απέναντί τους την ομάδα που εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί τον πιο αξιόμαχο αντίπαλό τους.

Για τους Ελληνες φιλάθλους, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πιθανολογούμενο ντεμπούτο των Κωνσταντίνου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Ο 19χρονος πρώην παίκτης της Γκενκ έχει κερδίσει ήδη από τα φιλικά φανέλα βασικού, ενώ από την άλλη πλευρά ο «Ντέλιας» βρίσκεται λίγες ημέρες στη Γερμανία, μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησής του από τον ΠΑΟΚ στη Μπορούσια, και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο κατά πόσον υπολογίζεται άμεσα από τον προπονητή του, Νίκο Κόβατς.

Σημειώνεται ότι το Super Cup Γερμανίας διοργανώθηκε από την ομοσπονδία μεταξύ 1987 και 1996, ακολούθως διακόπηκε για 14 χρόνια και επανήλθε το 2010, υπό την αιγίδα της Bundesliga πλέον. Οι δύο φετινές φιναλίστ είναι και οι κυρίαρχοι του θεσμού, με την Μπάγερν να έχει 11 τρόπαια σε 18 συμμετοχές και την Ντόρτμουντ 6 τίτλους σε 12 παρουσίες.

Στο Super Cup δεν προβλέπεται παράταση και, σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια, το τρόπαιο θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.