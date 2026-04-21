«Καρφί» Φουρνιέ σε Ναν: Το να μιλάς άσχημα για κάποιον, δεν σε κάνει να φαίνεσαι ψηλότερος

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν άφησε ασχολίαστες τις ατάκες του Κέντρικ Ναν για τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Σάσα Βεζένκοφ.

Μπορεί ο Κέντρικ Ναν να υποστήριξε ότι ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο φετινός MVP της Euroleague, ωστόσο πρόσθεσε πως ο φόργουορντ του Ολυμπιακού “παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά, παίρνει τρομερή βοήθεια από τους πορτοκαλί και δεν νομίζω πως έχει δει ποτέ double team“.

Το σχόλιο του Αμερικανού γκαρντ του Παναθηναϊκού δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος θέλησε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του, “καρφώνοντας” τον Κέντρικ Ναν με ένα σχόλιο στο X.

Οι ατάκες του Κέντρικ Ναν για τον Σάσα Βεζένκοβ ενόχλησαν τον Εβάν Φουρνιέ, που απάντησε στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού με ένα tweet.

Talking down about someone doesn’t make you stand taller — Evan Fournier (@EvanFourmizz) April 21, 2026



“Το να μιλάς άσχημα για κάποιον, δεν σε κάνει να φαίνεσαι ψηλότερος” έγραψε ο Γάλλος περιφερειακός, αφήνοντας ξεκάθαρη αιχμή για τον Κέντρικ Ναν.