Ο Κάρλος Αλκαράθ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Roland Garros κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και γνώρισε εύκολα την ήττα με 3-1 σετ, παρά το καλό ξεκίνημα στο ματς.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, ο Αλκαράθ εξήγησε ότι έπαθε κράμπες σε όλο του το σώμα, εξαιτίας της έντασης με την οποία αγωνίστηκε κόντρα στον Τζόκοβιτς, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσει όπως θα ήθελε το παιχνίδι.

«Θα έλεγα ότι το πρώτο και το δεύτερο σετ ήταν πολύ πολύ έντονα και αρχικά είχα κράμπα στο χέρι μου. Στο ξεκίνημα του τρίτου σετ άρχισα να έχω κράμπες σε όλο το σώμα, όχι μόνο στα πόδια. Στα χέρια, σε κάθε σημείο των ποδιών. Ήταν δύσκολο να κινηθώ στο τρίτο και στο τέταρτο σετ. Είχα μια μικρή ευκαιρία, αλλά ήταν δύσκολο. Είχα κράμπες σε όλο το σώμα.

Φταίει η ένταση του ματς. Ξεκίνησα πολύ νευρικά τον αγώνα, αλλά τα δύο πρώτα σετ ήταν και πολύ έντονα. Δύσκολα ράλι, dropshots, σπριντ, ξέρετε. Ήταν συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Το βασικό, όμως, είναι η ένταση των δύο πρώτων σετ.

Είχα κράμπες και στο ματς με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο US Open 2021, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Έμαθα από αυτόν τον αγώνα και το ίδιο θα γίνει και τώρα.

Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις τον Νόβακ, ξέρετε. Είναι θρύλος του αθλήματος και αν κάποιος πει ότι μπαίνει στο κορτ να τον αντιμετωπίσει χωρίς νευρικότητα, λέει ψέματα. Σίγουρα έχεις άγχος έτσι κι αλλιώς όταν παίζεις έναν ημιτελικό σλαμ, αλλά είναι ακόμα περισσότερο αν έχεις απέναντί σου τον Νόβακ».

