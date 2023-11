Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετέτρεψε σε… περίπατο τον αγώνα με τον Κάρλος Αλκαράθ και πήρε εύκολα τη νίκη με 2-0 σετ (6-3, 6-2), γεγονός που σχολίασε και ο ίδιος ο Ισπανός με μία ανάρτησή του στα social media.

Ο Αλκαράθ έχει κερδίσει στο παρελθόν τον Τζόκοβιτς και μάλιστα σε τελικό Γκραν Σλαμ, αλλά αυτή τη φορά παραδόθηκε στην ανωτερότητα ενός εκ των κορυφαίων τενιστών όλων των εποχών.

Η ατάκα του Ισπανού ήταν δε, χαρακτηριστική των δυσκολιών που αντιμετώπισε στο κορτ. “Ήταν αδύνατον. Ο Τζόκοβιτς ήταν καλύτερος απόψε”, έγραψε ο Αλκαράθ στο twitter.

It was not possible! 🥲 @DjokerNole was better tonight! Thank you for the unconditional support this week! ❤️🇮🇹 pic.twitter.com/jR7wxsVlWx