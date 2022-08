Οι φίλοι της Φούλαμ ψήφισαν για το κορυφαίο γκολ της ομάδας τους στην Premier League και “έδειξαν” το τέρμα του Παϊτίμ Κασάμι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Ο Παϊτίμ Κασάμι κατάφερε να μείνει στη μνήμη των φίλων της Φούλαμ, έχοντας πετύχει ένα τρομερό γκολ -το 2013- κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας.

Το φανταστικό γκολ του πρώην μέσου του Ολυμπιακού στο “Κρέιβεν Κότατζ” ψηφίστηκε ως το κορυφαίο τέρμα των Λονδρέζων στην Premier League. Μάλιστα, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανακοινώθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Φούλαμ με την Μπρέντφορντ.

As was just announced at Craven Cottage, @PajtimKasami‘s wonder strike has been voted our best ever @premierleague goal! 👑



Sit back and enjoy Pajtim’s masterpiece from every angle. 🍿#PL30 | #FFC pic.twitter.com/Nd8dgUy7UU