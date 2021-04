.Να δούμε ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα! Η κίνηση των 12 για τη δημιουργία του European Super League φαίνεται πως οδεύει προς τον «γκρεμό».

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση που προκάλεσε απίστευτους τριγμούς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η.. αποστασία των συγκεκριμένων ομάδων φαίνεται πως έχει σημαντικές διαρροές.

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Τρίτης (20.04.2021), η Τσέλσι αποφάσισε ν’ αποσύρει τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση των «αποστατών», μετά και τις αντιδράσεις που υπήρξαν στις τάξεις των οπαδών της.

The scene at Stamford Bridge as it’s reported Chelsea preparing to withdraw pic.twitter.com/meZpntKiBc

Μετά την πρώτη… βόμβα, είχαμε και άλλες «εκρήξεις» στο οικοδόμημα των 12 του ESL, αφού η Μάντσεστερ Σίτι είναι και αυτή εκτός της συγκεκριμένης προσπάθειας. Στον ίδιο “δρόμο” και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ήταν μια από τις πρώτες ομάδες που βγήκαν… μπροστά σε αυτή την προσπάθεια.

Τις τρεις αποχωρήσεις από πλευράς… Αγγλίας φαίνεται πως θα συνοδεύσουν και δυο ομάδες από τη La Liga και πιο συγκεκριμένα, οι Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TV3, ο πρόεδρος των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα, συμφώνησε να βάλει μια ρήτρα στη συμφωνία της ομάδας με την ESL, που επιτρέπει στην Μπαρτσελόνα να κάνει… πίσω, εφόσον δεν εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης από τη Γενική Συνέλευση.

Με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα συμβεί. Παράλληλα, δεν έχει καν οριστεί καν ημερομηνία για την πραγματοποίηση της εν λόγω Συνέλευσης.

Σε ό,τι αφορά στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς, τονίζει ότι και οι «ροχιμπλάνκος» αποφάσισαν να οπισθοχωρήσουν και να μην ενταχθούν στη European Super League.

❌ Man City, Chelsea, Atletico, Barca, Man United. 7 more to go. Seriously how did they not expect this reaction.#SuperLeague