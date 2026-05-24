Καβαλίερς – Νικς 108-121: Η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε το 3-0 με break και ετοιμάζεται να «σκουπίσει» τους τελικούς της Ανατολής

Ετοιμάζονται να επιστρέψουν στους πρώτους τους τελικούς ΝΒΑ, μετά το 1999
Οι Νιου Γιορκ Νικς βρίσκονται με το ένα πόδι στους τελικούς του NBA, καθώς επικράτησαν με 121-108 των Καβαλίερς μέσα στο Κλίβελαντ και έκαναν το 3-0 στη σειρά των τελικών της Ανατολής.

Οι Νιου Γιόρκ Νικς μπήκαν αποφασισμένοι στο ματς, επέβαλαν το ρυθμό τους, βρίσκοντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς να μη μπορούν να ακολουθήσουν να να γνωρίζουν την εντός έδρας ήττα,

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Νιου Γιόρκ Νικς ήταν για ακόμη μία φορά ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους και 6 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μίκαλ Μπρίτζες με 22 πόντους, ενώ ο Ανουνόμπι συνέβαλε με 21 πόντους και καθοριστικές άμυνες.

Από την πλευρά των Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ πάλεψε με 23 πόντους, ενώ ο Έβαν Μόμπλεϊ είχε 24 πόντους και ο Τζάρετ Άλεν 17 πόντους. Ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 19 πόντους, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την διαφορά.

Το επόμενο παιχνίδι της σειράς διεξάγεται τα ξημερώματα της Τρίτης (26.05.2026) στο Κλίβελαντ, εκεί όπου οι Καβαλίερς καλούνται να βγάλουν αντίδραση για να μείνουν “ζωντανοί”, ενώ οι Νικς θα επιδιώξουν να τελειώσουν την σειρά.

