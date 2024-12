Κέιτι Μάρτσαντ: Στο νοσοκομείο η χρυσή Ολυμπιονίκης μετά από απίστευτο ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Κέιτι Μάρτσαντ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση στον ημιτελικό του “Keirin” γυναικών στο UCI Track Cycling Champions League στο Λονδίνο, σύμφωνα και με την ενημέρωση της βρετανικής ομοσπονδίας ποδηλασίας.

Η Κέιτ Μάρτσαντ -η οποία κέρδισε το χρυσό στο ομαδικό σπριντ στο Παρίσι- είχε σύγκρουση στον τελευταίο γύρο με τη Γερμανίδα Αλέσα-Κατριόνα Πρόπστερ, που έστειλε και τις δύο έξω από την πίστα στα καθίσματα των θεατών!

Η Βρετανίδα αθλήτρια, σύμφωνα με βρετανικά Μέσα ενημέρωσης, υπέστη κάταγμα στο χέρι. Οι διοργανωτές αποφάσισαν να αναστείλουν όλους τους περαιτέρω αγώνες για το βράδυ μετά το συμβάν.

ARREPIANTE!



A grande final de Keirin feminino da Champions League de pista, em Londres, terminou assim para Alessa-Catriona Propster e Katy Marchant…



As atletas e 4 espetadores foram assistidos no local, com Katy a ter de ser hospitalizada.pic.twitter.com/st0xACmKvt