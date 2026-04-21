Κέντρικ Ναν για Σάσα Βεζένκοφ: Παίρνει τρομερή βοήθεια από τους «πορτοκαλί», καλό γι’ αυτόν

Πριν από λίγες ώρες, ο Κέντρικ Ναν επέλεξε τον Σάσα Βεζένκοφ για MVP της κανονικής διάρκειας της φετινής Euroleague, στην επίσημη ψηφοφορία της λίγκας. Την Τρίτη όμως (21.04.2026) ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού άφησε ένα αιχμηρό σχόλιο για τον ηγέτη του Ολυμπιακού.

Ο Κέντρικ Ναν σχολίασε ανάρτηση γνωστής ιστοσελίδας από το εξωτερικό, που αφορούσε τον MVP της σεζόν στη Euroleague, κάνοντας μια σύγκριση του παιχνιδιού του Φρανσίσκο αλλά και του Βεζένκοφ λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο ομάδες που αγωνίζονται και όχι μόνο.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού έγραψε ότι ο Βούλγαρος παίκτης του Ολυμπιακού παίρνει βοήθεια από τους… πορτοκαλί (σ.σ. τους διαιτητές) που διευθύνουν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.

“Όλοι οι κυριαρχικοί guards κάνουν πολλά περισσότερα. Ευτυχώς η ομάδα του είναι στο νούμερο 1 και αυτός παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά. Επίσης παίρνει τρομερή βοήθεια από τους “πορτοκαλί”, καλό γι’ αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team”, έγραψε ο παίκτης του Παναθηναϊκού.