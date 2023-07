Ο Κέβιν Ντουράντ έκανε δηλώσεις αναφορικά με την χρήση της μαριχουάνας από τους παίκτες του ΝΒΑ, με τον έμπειρο αθλητή να αναφέρει πως η συγκεκριμένη ουσία είναι σαν το κρασί.

Ο Ντουράντ σε συνέντευξη που παραχώσε στον τηλεοπτικό σταθμό «CNBC» θέλησε να μοιραστεί με το κοινό μια συνομιλία που είχε με τον κομισάριο του ΝΒΑ Άνταμ Σίλβερ, αναφέροντας πως του ζήτησε να αφαιρέσει την μαριχουάνα από την λίστα με τις παράνομες, αφού όπως υποστήριξε είναι κάτι που γίνεται σε όλη την Αμερική.

Μάλιστα δεν παρέλειψε να τονίσει πως όλοι οι αθλητές που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ κάνουν χρήση μαριχουάνας, αφού σύμφωνα με τον Ντουράντ δεν επηρεάζει την απόδοση των παικτών, όντας κάτι που μοιάζει με το κρασί.

At #GamePlan23 @KDTrey5 discusses his business ventures in the marijuana industry with @andrewrsorkin pic.twitter.com/IdByyZvAPV