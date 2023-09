Ο παίκτης των Χιούστον Ρόκετς, Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ, συνελήφθη με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία. Η Σύντροφός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και οι λεπτομέρειες σοκάρουν.

Ο Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ, συνελήφθη στη Νέα Υόρκη το πρωί της Δευτέρας (11.09) με την κατογορία της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς φέρεται να βιαιοπράγησε εις βάρος της συντρόφου του, Kάισρ Γκόντρεζικ!

Ο γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς φέρεται να επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας στο ξενοδοχείο “Millenium” της Times Square -όπου διέμενε μαζί με την Γκόντρεζικ- μετά από βραδινή έξοδο, με τον NBAer να βρίσκει τον πόρτα κλειδωμένη από την αναστατωμένη σύντροφό του.

Ο Πόρτερ μπήκε στο δωμάτιο με τη βοήθεια της ασφάλειας του ξενοδοχείου και -όπως αναφέρεται από τα Μέσα στις ΗΠΑ- ήταν τότε που ξυλοκόπησε την Γκίντρεζικ.

Kevin Porter Jr. was arrested in New York City on Monday on domestic assault charges for allegedly assaulting his girlfriend, former WNBA player Kysre Gondrezick, per @ABC pic.twitter.com/iNmma1bgzu

Μάλιστα, το NBA New York φέρνει στο… φως κάποιες σοκαριστικές λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα, η Γκόντρεζικ φέρεται να διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τουλάχιστον ένα σπασμένο οστό και πολλαπλούς μώλωπες στο σώμα της. Μάλιστα, από μία προκαταρκτική έρευνα, έγινε φανερό πως «κάποιος τον οποίο γνώριζε τη χτύπησε επαναλαμβανόμενα στο σώμα και έβαλε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της».

Kysre Gondrezick was taken to the hospital with at least one broken bone and bruising, per @NBCNewYork



“A preliminary investigation on scene determined that a known individual struck her multiple times upon her body and placed his hands around her neck.” pic.twitter.com/OITQsufLpI