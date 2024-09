Κηδεία Σβεν Γκόραν Έρικσον: Συγκίνηση και μουσική στο «αντίο» του Σουηδού θρύλου του ποδοσφαίρου

Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον πέθανε στις 26 Αυγούστου 2024 και σήμερα έγινε η κηδεία του στη γενέτειρά του, τη μικρή πόλη Τόρσμπι της Σουηδίας, κοντά στα σύνορα με τη Νορβηγία.

Η κηδεία του Σβεν Γκόραν Έρικσον συνοδεύτηκε από μουσική, με τραγούδια όπως το «I did it my way» και το «Volare» να παίζουν από τα μεγάφωνα της εκκλησίας που φιλοξένησε την τελετή, εκεί που πέρασε τα παιδικά του χρόνια, ο Σουηδός θρύλος του ποδοσφαίρου.

Στην τελετή παρέστησαν εκατοντάδες άτομα, απ’ όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών η πολιτική ηγεσία της χώρας, αλλά και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τον οποίο είχε στενή φιλία, αλλά και ο Άγγλος προπονητής, Ρόι Χότζον. Στις αρχές του χρόνου, ο Ερικσον είχε ανακοινώσει ότι πάσχει από καρκίνο τελικού σταδίου στο πάγκρεας, ενώ πρόσφατα αποχαιρέτησε τους φιλάθλους με ένα συγκινητικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σουηδός υπήρξε ένας από τους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 και το 2001 έγινε ο πρώτος ξένος τεχνικός που ανέλαβε την εθνική Αγγλίας, με την οποία έφτασε ως τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2002 και το 2006, αλλά και του EURO 2004.

Sven-Goran Eriksson’s funeral is taking place today, in his hometown in Sweden.



The former England football boss, who became the first foreign manager to lead the team, died aged 76 on 26 August surrounded by his family following a pancreatic cancer diagnosis.