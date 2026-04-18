Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Άντεξαν οι Αρκάδες και παρέμειναν αήττητοι στη «μάχη» των πλέι άουτ της Super League

Αήττητος παρέμεινε στα πλέι άουτ της Super League, ο Αστέρας Τρίπολης, αφού πήρε βαθμό και στην τρίτη αγωνιστική, με το 0-0 στην έδρα της Κηφισιάς, γεγονός που του επέτρεψε να κάνει ένα ακόμη “βήμα” για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η Κηφισιά ήταν καλύτερη στο ματς και είχε ακυρωμένα πέναλτι και γκολ, δοκάρι και μία μεγάλη ευκαιρία με τον Ζέλσον στο φινάλε, αλλά δεν κατάφερε να φθάσει στη νίκη, με τον Αστέρα Τρίπολης να αντέχει μέχρι τέλους και να φεύγει… όρθιος από τη Νεάπολη στο ματς που άνοιξε την… αυλαία στην τρίτη αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League.

Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα έτσι, οι Αρκάδες πήραν δεύτερη σερί ισοπαλία εκτός έδρας τα πλέι άουτ και πλέον μπορούν να ελπίζουν για την παραμονή τους στην κατηγορία, αφού βρέθηκαν ακόμη πιο κοντά στη 12η προνομιούχο θέση της βαθμολογίας.

Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά αγνοεί ακόμη τη νίκη στα πλέι άουτ, αλλά με δύο βαθμούς σε τρία ματς παραμένει σε απόσταση… ασφαλείας από τη “ζώνη” του υποβιβασμού.

Οι συνθέσεις στο Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά: Ραμίρες, Πέτκοφ, Κονατέ, Πόκορνι, Σόουζα (44′ Σιμόν), Πόμπο (78′ Μάρτινς), Ρούμπεν Πέρεθ (46′ Αμανί), Ρουκουνάκης, Ταβάρες (64′ Ζέρσον Σόουζα), Αντονίσε, Θεοδωρίδης (46′ Χριστόπουλος)

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς,Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά (58′ Τερεζίου), Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Έντερ, Αλμύρας, Κετού, Καλτσάς (Εμμανουιλίδης), Όκο (65′ Μακέντα)