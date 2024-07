Κιλιάν Εμπαπέ: Αποθέωση για τον νέο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης – Παροξυσμός στην παρουσίασή του στο «Μπερναμπέου»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι κι επίσημα παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, με τη “Βασίλισσα” να τον παρουσιάζει σε μία φαντασμαγορική τελετή στο κατάμεστο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”.

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης γέμισαν το γήπεδο της ομάδας τους σαν να ήταν αγώνας και ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν τους απογοήτευσε, αφού μίλησε καθόλη τη διάρκεια στα ισπανικά και ξεσήκωσε τον κόσμο με το “Hala Madrid”.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ εμφανίστηκε στο γήπεδο φορώντας για πρώτη φορά τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης με το νούμερο 9 και άκουσε το όνομά του να γίνεται σύνθημα στα χείλη των οπαδών της “Βασίλισσας”.

Ο πρόεδρος της ισπανικής ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ, τον καλωσόρισε στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο ίδιος τόνισε ότι εδώ και χρόνια ονειρευόταν τη στιγμή που θα αγωνιζόταν για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ φίλησε το σήμα στη φανέλα και “τρέλανε” τους φίλους των “μερένγκες”.

“Σε αυτή την ιστορική ημέρα, θα ήθελα πρώτα να συγχαρώ την Εθνική Ισπανίας για την κατάκτηση του Euro2024. Συγχαρητήρια όχι μόνο για τη σπουδαία κατάκτηση, αλλά και για το ότι έδειξε πόσο άξιζε αυτό το τρόπαιο, νικώντας όλους τους αντιπάλους της.

Φίλοι της Ρεάλ, αυτό το κλαμπ είναι το μεγαλύτερο σε όλο τον κόσμο. Σε όλη αυτή την ένδοξη ιστορία, η Ρεάλ έχει δείξει τις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει. Σε αυτό το ναό του παγκόσμιο ποδοσφαίρου που οι θρύλοι του αθλήματος έχουν μεγαλουργήσει, θα παρουσιάσουμε τον άνθρωπο που πραγματοποίησε το μεγαλύτερο του όνειρο, τον Κιλιάν Εμπαπέ”.

🚨 Mbappé enters the Bernabeu for the first time..



(Source: @lachainelequipe) pic.twitter.com/Id2jIjvxBC