Κιλιάν Εμπαπέ: Εισαγγελική πρόταση για φυλάκιση στον οπαδό της Οβιέδο που του έκανε ρατσιστική χειρονομία

«Βαριά» ποινή στον οπαδό της Οβιέδο
Ο Εμπαπέ
Ο Εμπαπέ σε αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης / REUTERS/Pedro Nunes

Ο Κιλιάν Εμπάπε είχε δεχθεί ρατσιστική επίθεση στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Οβιέδο το περασμένο καλοκαίρι και ο οπαδός κινδυνεύει πλέον να βρεθεί στη φυλακή.

Το δικαστήριο για την υπόθεση στην Ισπανία οδήγησε σε εισαγγελική πρόταση για ποινή φυλάκισης ενός έτους στον οπαδό της Οβιέδο, που προχώρησε στη ρατσιστική επίθεση προς τον Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 24 Αυγούστου 2025, με τον οπαδό να εντοπίζεται μέσα από τις κάμερες να κάνει ρατσιστική χειρονομία προς τον Γάλλο σούπερ σταρ της “Βασίλισσας”.

