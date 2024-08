Κιλιάν Εμπαπέ: Χάκαραν το λογαριασμό του στο Twitter και έκανε προσβλητική ανάρτηση για τον Λιονέλ Μέσι

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είδε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29.08.2024) τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter / νυν “Χ”, να παραβιάζεται από χάκερ. Μια από τις αναρτήσεις που έγιναν, ήταν προσβλητική προς τον Λιονέλ Μέσι.

Το όνομα του Κιλιάν Εμπαπέ προστέθηκε στη λίστα με τους διάσημους ποδοσφαιριστές που είδαν τους λογαριασμούς τους στα social media να χακάρονται. Οι αναρτήσεις που έγιναν στο Twitter / νυν “X” ήταν αυτές που αποκάλυψαν το γεγονός, με μια από αυτές να “απευθύνεται” στον Λιονέλ Μέσι.

Ο λογαριασμός του Εμπαπέ δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός δακρυσμένου Λιονέλ Μέσι και σχολίασε: “Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ο νάνος ΔΕΝ είναι ο GOAT”.

Παράλληλα, υπήρξαν αναρτήσεις με επίκεντρο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Τότεναμ και τη Μάντσεσερ Σίτι. Επιπλέον, υπήρξαν δημοσιεύσεις σχετικά με ένα κρυπτονόμισμα που ονομάζεται “$MBAPPE”.

Kylian Mbappe got hacked last night. Here are some of the tweets the hacker posted from his account.pic.twitter.com/G6RVan62CO