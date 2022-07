Θύμα άγριας επίθεσης από άστεγο έπεσε η Ολυμπιονίκης Κιμ Γκλας, η οποία είχε διακριθεί με την εθνική ομάδα βόλεϊ των ΗΠΑ.

Η 37χρονη Κιμ Γκλας, η οποία είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 με την εθνική ομάδα βόλεϊ των ΗΠΑ, δέχθηκε επίθεση στο Λος Άντζελες από άστεγο.

Συγκεκριμένα, η Γκλας ήταν με μία φίλη της, όταν άστεγος την πλησίασε και την τραυμάτισε με μεταλλικό αντικείμενο. Η Αστυνομία βρήκε τον άνδρα που επιτέθηκε στην παλαίμαχη βολεϊμπολίστρια και μένει να φανεί ποια ήταν τα αίτια της επίθεσης.

Να σημειωθεί ότι η πρώην αθλήτρια στάθηκε τυχερή στην ατυχία της, καθώς δεν θα χρειαστεί επεμβάσεις για να αναρρώσει από τα κατάγματα που υπέστη.

GRAPHIC: Olympic Medalist Kim Glass was BRUTALLY ATTACKED by a homeless man in Los Angeles, CA after having lunch with friends. She says the homeless man had some sort of metal pipe.



Random acts of violence are rampant with the increasing homeless community, and soft-on-crime DA pic.twitter.com/dn760HeDx6