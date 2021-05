Ο αγώνας αντοχής ανώμαλου δρόμου 100 χιλιομέτρων στη βορειοδυτική Κίνα επλήγη αιφνιδίως από καταστροφικές μετεωρολογικές συνθήκες, γεγονός που προκάλεσε το θάνατο 21 αθλητών. Μεταξύ τους 2 γνωστοί Κινέζοι μαραθωνοδρόμοι.

Είκοσι ένας άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μεταξύ των συμμετεχόντων σε έναν ορεινό αγώνα ανωμάλου δρόμου 100 χιλιομέτρων το Σάββατο (22.05.2021), στη βορειοδυτική Κίνα, λόγω της αιφνίδιας εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες είναι σώοι και αβλαβείς, καθώς «στις 3 το πρωί της Κυριακής 151 συμμετέχοντες βρίσκονταν σε ασφάλεια», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, το οποίο διευκρίνισε πως συνολικά 172 άτομα έπαιρναν μέρος στην κούρσα που διεξαγόταν στο Πέτρινο Δάσος του Κίτρινου Ποταμού, κοντά στην πόλη Μπαϊγίν, στην επαρχία Γκανσού.

Ένας δρομέας, η τύχη του οποίου αγνοούνταν, βρέθηκε στις 09:30 (τοπική ώρα), αλλά «είχε ήδη χάσει τη ζωή του», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV επικαλούμενο το τοπικό κέντρο διασώσεων.

«Αυτό σημαίνει πως το επεισόδιο στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 21 ανθρώπους», πρόσθεσε το CCTV. Δημοτικοί αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως κάνει λόγο για 20 νεκρούς και έναν αγνοούμενο.

Tragedy struck the 100 km cross-country mountain marathon race in #China‘s Baiyin City in Gansu province as 21 participants died after extreme weather hit the event, local authorities said on Sunday. pic.twitter.com/35Ne5PO3Ds