Οι Κινγκς επικράτησαν των Νετς με 131-118, κάνοντας ρεκόρ τριπόντων με 25 εύστοχες προσπάθειες. Δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει ο Σάσα Βεζένκοφ.

Οι Κινγκς βομβάρδισαν από την περιφέρεια τους Νετς, με την ομάδα του Σακραμέντο να ανεβαίνει στο 13-8 και να δείχνει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Ο ΝτιΆααρον Φοξ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 29 πόντους (5/10 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ. Ο Κίγκαν Μάρι πρόσθεσε 24 πόντους και ο Μαλίκ Μονκ 21. Τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ντομάντας Σαμπόνις, ο οποίος είχε 15 πόντους, 16 ριμπάουντ και 9 ασίστ..

The Kings set a FRANCHISE RECORD of most 3PM in a game with 25 in their win over the Nets 🤯 pic.twitter.com/a2CzurLAVY