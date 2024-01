Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε καλή παρουσία στη νίκη των Κινγκς επί των Χοκς με 122-107, ωστόσο αποχώρησε τραυματίας από το παρκέ, χωρίς πάντως να έχει κάτι το σοβαρό.

Ο Σάσα Βεζένκοφ φαινόταν σε εξαιρετική κατάσταση. Είχε 8 πόντους και 2 ριμπάουντ σε μόλις έξι λεπτά συμμετοχής και όλα έδειχναν ότι θα τελείωνε διψήφιος την αναμέτρηση των Κινγκς με των Χοκς.

Ο τραυματισμός του, όμως, στην τρίτη περίοδο διέκοψε την φόρα του, αφού γύρισε τον δεξιό του αστράγαλο και δεν επέστρεψε ξανά στο παρκέ, παρότι δεν είχε κάτι σοβαρό.

Sasha Vezenkov went to the locker room after suffering an ankle injury on this play pic.twitter.com/Ko4aCAqghh