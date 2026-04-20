Κλαμπ Μπριζ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (2-4 στα πέναλτι): Οι μερένγκες κατέκτησαν το Youth League για δεύτερη φορά στην ιστορία τους

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η U-21 της Ρεάλ Μαδρίτης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Οι “μικροί” των “μερένγκες” κατέκτησαν το UEFA Youth League, επικρατώντας της Κλαμπ Μπριζ με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 η κανονική διάρκεια) στο «Stade de la Tuiliere» της Λοζάνης.

Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης προηγήθηκαν στο 23’ με τον Ορτέγα, αλλά ο Λουντ-Γένσεν στο 64’ έφερε το ματς στα ίσα για την Κλαμπ Μπριζ και έστειλε τον τελικό του Yput League στα πέναλτι.

Στη διαδικασία των πέναλτι «μίλησε» ο τερματοφύλακας των Μαδριλένων Χάβι Ναβάρο και με δύο επεμβάσεις χάρισε το δεύτερο Youth League στη “Βασίλισσα” (το πρώτο το κετέλτησε το 2020).

Η σειρά των πέναλτι

Γκεμάερε 1-0

Ναβάσκες 1-1

Αμενγκάι Απέκρουσε ο Ναβάρο

Γιάνες 1-2

Μουγουαγί 2-2

Παγκονέσα 2-3

Κόρεν Απέκρουσε ο Ναβάρο

Αγκουάδο 2-4

Η “χρυσή” βίβλος με τις κατακτήσεις

3 φορές: Μπαρτσελόνα (2013-14, 2017-2018, 2024-25)

2 φορές: Τσέλσι (2014-2015, 20215-2016), Ρεάλ (2019-2020, 2025-2026)

1 φορά: Σάλτσμπουργκ (2016-2017), Πόρτο (2018-2019), Μπενφίκα (2021-2022), Άλκμααρ (2022-2023), Ολυμπιακός (2023-2024)