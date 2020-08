Ο Ρόναλντ Κούμαν θα είναι τελικά ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα, ο οποίος και θα διαδεχθεί τον Κίκε Σετιέν, μετά το ταπεινωτικό 8-2 από την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League.

Σύμφωνα με τα διεθνή ρεπορτάζ, ο Ολλανδός τεχνικός έδωσε τα “χέρια” με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψει σε αυτή ως προπονητής, μετά τη σπουδαία καριέρα του στο Καμπ Νόου, ως ποδοσφαιριστής των “μπαλουγκράνα”, από το 1989 έως το 1995.

Ο Κούμαν είναι αυτή την περίοδο και ομοσπονδιακός τεχνικός στην Εθνική Ολλανδίας, με την οποία έφθασε μέχρι τον τελικό του UEFA Nations League το 2019, ενώ γενικά στην καριέρα του ως προπονητής έχει κερδίσει τρία πρωταθλήματα Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2) και την Αϊντχόβεν, κι ένα Κύπελο Ισπανίας με τη Βαλένθια, έχοντας περάσει κι από τις Σαουθάμπτον, Έβερτον, Φέγενορντ, Αλκμάαρ και Μπενφίκα.

Ο Κούμαν θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας τριών ετών με την Μπαρτσελόνα και θα έχει ως στόχο την ολική αναμόρφωση του συλλόγου, μετά τις συνεχόμενες αποτυχίες στην Ευρώπη.

