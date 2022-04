Το απόγευμα της Παρασκευής (1/4) πραγματοποιήθηκε στο Κατάρ η κλήρωση της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Οι 29 από τις 32 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο μεγάλο ραντεβού έμαθαν τους αντιπάλους τους στην πρώτη φάση.

Αναμφίβολα ο πέμπτος όμιλος όπου βρίσκεται η Ισπανία και η Γερμανία συγκεντρώνει πάνω του τα περισσότερα βλέμματα, ενώ οι Ολλανδοί στάθηκαν τυχεροί, καθώς πήραν από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας το Κατάρ, το οποίο βρέθηκε εκεί λόγω του ότι διοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To Κατάρ – Εκουαδόρ θα είναι το εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πρώτος όμιλος

Κατάρ

Ολλανδία

Σενεγάλη

Εκουαδόρ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεύτερος όμιλος

Αγγλία

ΗΠΑ

Ιράν

Ουαλία – Σκωτία/Ουκρανία

Τρίτος όμιλος

Αργεντινή

Μεξικό

Πολωνία

Σαουδική Αραβία

Τέταρτος όμιλος

Γαλλία

Δανία

Τυνησία

Περού – Αυστραλία/ΗΑΕ

Πέμπτος όμιλος

Ισπανία

Γερμανία

Ιαπωνία

Κόστα Ρίκα/Νέα Ζηλανδία

Έκτος όμιλος

Βέλγιο

Κροατία

Μαρόκο

Καναδάς

Έβδομος όμιλος

Βραζιλία

Ελβετία

Σερβία

Καμερούν

Όγδοος όμιλος

Πορτογαλία

Ουρουγουάη

Νότια Κορέα

Γκάνα

Υπενθυμίζεται ότι απομένουν ακόμα τρία εισιτήρια, για να συμπληρωθούν οι 32 ομάδες. Ένα από τα μπαράζ της UEFA: Ουαλία ή Ουκρανία/Σκωτία, ένα από το μπαράζ διηπειρωτικού AFC – CONMEBOL: Περού ή Αυστραλία/ΗΑΕ και τελευταίο από το μπαράζ του διηπειρωτικού CONCACAF – OFC: Κόστα Ρίκα ή Νέα Ζηλανδία.

That was some #FinalDraw performance! 🤩 pic.twitter.com/x6H98e5Muv

To Παγκόσμιο Κύπελλο κάνει σέντρα στις 21 Νοεμβρίου του 2022, ενώ ο τελικός θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Αλ Μπαΐτ, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στο Στάδιο Λουσαΐλ.

Φάση ομίλων: 21 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου

Γύρος 16: 3 έως 6 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά: 9-10 Δεκεμβρίου

Ημιτελικά: 13-14 Δεκεμβρίου

Τελικός: 18 Δεκεμβρίου

Στο περιθώριο της κλήρωσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, παρουσιάστηκε το επίσημο soundtrack της διοργάνωσης, αλλά και η μασκότ.

Το επίσημο soundtrack του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022:

Hayya Hayya (Better Together) is the first single of the multi-song #FIFAWorldCup Qatar 2022™ Official Soundtrack 🎶