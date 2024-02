Κόμπι Μπράιαντ: Αποκαλύφθηκε το άγαλμά του έξω από το γήπεδο των Λος Άντζελες Λέικερς

Ο Κόμπι Μπράιαντ έχει πλέον το δικό του άγαλμα έξω από το γήπεδο των Λος Άντζελες Λέικερς, το οποίο και αποκαλύφθηκε σε μία ξεχωριστή εκδήλωση, παρουσία της συζύγου του, Βανέσα Μπράιαντ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είχαν αποφασίσει να τιμήσουν τον θρύλο της ομάδας, πριν φύγει αυτός ξαφνικά από τη ζωή σε πτώση ελικοπτέρου το 2020, αλλά έστω και μετά το θάνατό του, το άγαλμά του θα κοσμεί πια την Crypto.com Arena.

Στην εκδήλωση έδωσαν το “παρών” όλες οι μεγάλες μορφές της ομάδας, από τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, τον Μάτζικ Τζόνσον και τον Φιλ Τζάκσον, μέχρι τους Πάου Γκασόλ, Ντέρεκ Φίσερ, Ρον Αρτέστ και Τζέρι Γουέστ, με τη χήρα του, Βανέσα Μπράιαντ να “κλέβει” την παράσταση.

Η Βανέσα Μπράιαντ μίλησε λίγο πριν την αποκάλυψη του αγάλματος και τόνισε ότι το είχε διαλέξει τη στάση ίδιος ο Κόμπι, από μία εικόνα του μετά το ματς που πέτυχε 81 πόντους. “Σε όποιον δεν αρέσει… πρόβλημά του (tough sh*t)”, τόνισε χαρακτηριστικά και κέρδισε το γέλιο του κοινού, σε μία ατάκα που θύμισε πολύ τον αείμνηστο “Black Mamba”.

“For the record, Kobe picked the pose you’re about to see. So if anybody has any issue with it, tough sh*t.”



– Vanessa Bryant 🤣 pic.twitter.com/zGkdVn9fYf