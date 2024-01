Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, πριν από τέσσερα χρόνια, στις 26.01.2020 όταν σκοτώθηκε ο Κόμπι Μπράιαντ μαζί με την κόρη του σε συντριβή ελικοπτέρου.

Το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ, μαζί με την 13χρονη κόρη του κι ακόμα επτά άτομα κατέπεσε σε μία πλαγιά βουνού στο στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια. Ο Κόμπι Μπράιαντ, η Τζίτζι και οι άλλοι εννέα επιβαίνοντες βρήκαν ακαριαίο θάνατο.

Το ΝΒΑ, ο παγκόσμιος αθλητισμός αλλά και ο απλός κόσμος βυθίστηκαν στο πένθος.

Το ελικόπτερο θα μετέφερε τον Κόμπι Μπράιαντ και τους υπόλοιπους επιβαίνοντες σε έναν αγώνα μπάσκετ κοριτσιών. Οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες, υπήρχε πολλή ομίχλη. Στο ύψος της Καλαμπάσας, περίπου 50 χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες, σε μια ορεινή περιοχή με πολύ μικρή ορατότητα, το ελικόπτερο έπεσε στο έδαφος με μεγάλη ταχύτητα.

Ήταν 9:45 π.μ. (τοπική ώρα). Τα δυσάρεστα άρχισαν να διαδίδονται. Ο Κόμπι Μπράιαντ, η κόρη του Τζίτζι και άλλα επτά άτομα ήταν νεκροί.

Εκτός από τον Κόμπι και την κόρη του, στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν οι:

Αλίσα Αλτομπέλι, έτος γέννησης το 2005.

Τζον Αλτομπέλι, έτος γέννησης το 1963.

Κέρι Αλτομπέλι, έτος γέννησης το 1973.

Πέιτον Τσέστερ, έτος γέννησης το 2006.

Σάρα Τσέστερ, έτος γέννησης το 1974.

Κριστίνα Μάουζερ, έτος γέννησης το 1981.

Άρα Ζομπαγιάν, έτος γέννησης το 1970.

Τον Φεβρουάριο του 2021, έναν χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα, το Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) εξέδωσε το τελικό πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας. Όπως προκύπτει από την έρευνα των εμπειρογνωμόνων, το δυστύχημα προκλήθηκε εξαιτίας λάθους – αποπροσανατολισμού του πιλότου, Άρα Ζομπάγιαν, λόγω της πυκνής ομίχλης που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια και όχι λόγω κάποιας μηχανικής βλάβης του ελικοπτέρου.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών, Ρόμπερτ Σούμαλτ, προχώρησε σε αυτή την ανακοίνωση στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την Τρίτη (9.02.2021), αναφορικά με το δυστύχημα της 26ης Ιανουαρίου 2020.

«Πετούσε υπό τους κανόνες οπτικής πτήσης (VFR), οι οποίοι του απαγόρευαν νόμιμα να διεισδύει στα σύννεφα», ανέφερε ο Σούμαλτ.

Και συνέχισε: «Ωστόσο, συνέχισε αυτήν την πτήση VFR μέσα από την ομίχλη, σε μετεωρολογικές συνθήκες οργάνων. Θα εξετάσουμε εάν ο πιλότος αντιμετώπισε οποιαδήποτε πίεση για να ολοκληρώσει την πτήση και αν ναι, από πού προήλθαν αυτές οι πιέσεις. Ποιες ήταν οι προσδοκίες του πιλότου σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας; Έβαλε πίεση στον εαυτό του; Ποιες ενέργειες θα μπορούσε να είχε κάνει για να αποφύγει να πετάξει στα σύννεφα; Θα συζητήσουμε το φαινόμενο του χωρικού αποπροσανατολισμού, τις ισχυρές, παραπλανητικές αισθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση σε έναν πιλότο που πραγματοποιεί μια οπτική πτήση που χάνει οπτικές αναφορές και ποιοι τύποι προπόνησης μπορούν να είναι αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση αυτής της περίπτωσης».

US safety investigators said the pilot of Kobe Bryant’s helicopter flew through clouds last year in an apparent violation of federal standards, and likely became disoriented just before the helicopter crashed and killed Bryant and 8 others. Earlier story: https://t.co/fbuXc0Hnbv