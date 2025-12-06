Κόντης: «Νιώθω περίεργα μετά από κάθε παιχνίδι»

Ο ΟΦΗ πηγαίνει από ήττα σε ήττα και αναμένεται να δώσει μάχη για να παραμείνει στη Super League, με τον Χρήστο Κόντη να μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του.

Μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τον Ολυμπιακό, ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, εξέφρασε την τεράστια απογοήτευση του για την συνολική εικόνα της ομάδας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης

«Για το παιχνίδι αυτό δεν μπορώ να πω πολλά, είμαστε απογοητευμένοι λόγω των λαθών. Δύο από τα τρία γκολ ήρθαν από δικά μας λάθη. Δώσαμε εύκολα γκολ στον Ολυμπιακό. Γίνεται συνέχεια αυτό και πρέπει να το διορθώσουμε άμεσα. Σε κάθε παιχνίδι που έρχομαι για δηλώσεις είναι το ίδιο, νιώθω περίεργα.

Προσπαθούμε πολύ, πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας και να βγάλουμε στο γήπεδο αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ο πρώτος γύρος σε συγκομιδή βαθμών είναι απογοητευτικός για μια μια ομάδα σαν τον ΟΦΗ. Ο μόνος δρόμος είναι να αλλάξουμε εικόνα και να είμαστε ταπεινοί, να κάνουμε σκληρή δουλειά»