Ο γκαρντ της Χίμκι, Νταϊρίς Μπερτάνς, μίλησε με απίστευτα υποτιμητικά λόγια για την ομάδα της Άβτοντορ Σαράτοφ και έλαβε… πληρωμένη απάντηση.

Σε συνέντυεξη που παραχώρησε στο Sportando, ο άσος της Χίμκι, Νταϊρίς Μπερτάνς, μιλώντας για το ρωσικό πρωτάθλημα και τη δυσκολία του στοχοποίησε την ομάδα της Άβτοντορ Σαράτοφ, λέγοντας πως τα αποδυτήρια της είναι βρώμικα και προκάλεσε την οργισμένη απάντηση των γηπεδούχων.

“Είναι δύσκολο μετά από δύο δύσκολα παιχνίδια να πηγαίνεις στην έδρα της Άβτοντορ, όπου η θερμοκρασία είναι οκτώ βαθμούς πιο πάνω και στα αποδυτήρια μυρίζει λες και έχει πεθάνει κάποιος μια εβδομάδα”, τόνισε ο Λετονός σούτινγκ γκαρντ της Χίμκι.

Για να έρθει λίγο αργότερα η απάντηση της Σαράτοβ με σχόλιο από τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Twitter, που έλεγε χαρακτηριστικά: “Όπως μάθαμε, ήταν απλώς μυρωδιά από το στόμα του”.

Dairis Bertans: In Saratov locker rooms it smells like someone diedhttps://t.co/brWNIRaDIT