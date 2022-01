Με… αίμα βάφτηκε η πρόκριση του Καμερούν στους «8» του Κόπα Άφρικα. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, υπάρχουν νεκροί και σοβαρά τραυματίες έπειτα από ταραχές στο παιχνίδι της διοργανώτριας χώρας με τις Κομόρες.

Τραγικές σκηνές στο Καμερούν – Κομόρες για το Κόπα Άφρικα. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν Μέσα από την Αφρική, επικράτησε… χάος κατά τη διάρκεια του αγώνα το Στάδιο Όλεμπε, ενώ φαίνεται πως υπάρχουν νεκροί και σοβαρά τραυματίες εξαιτίας ταραχών που δημιουργήθηκαν στο γήπεδο.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο, Ρετζίνα Σόντο, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι φίλαθλοι ποδοπατήθηκαν έπειτα από την εισβολή οπαδών σε θύρα του γηπέδου (υπάρχουν σχετικά στιγμιότυπα στα social media).

Οι εικόνες είναι δραματικές, με δεκάδες ανθρώπους να είναι στο έδαφος και πολλούς να προσπαθούν να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ άλλοι έχουν μεταφερθεί στο κοντινό νοσοκομείο Μεσασί.

At least 20 football fans were injured in a stampede at the Olembe stadium in Yaounde Monday night.



Eye witnesses say people were trampled upon as fans forced their way into one of the entrances of the stadium hosting the game between Cameroon and Comoros. #AFCON2021 pic.twitter.com/NCs5wb24vi