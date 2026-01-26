Κόρι Τζόσεφ: «Είμαι πεινασμένος να παίξω μπάσκετ, έχω μιλήσει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα»

Ο Κόρι Τζόσεφ έφθασε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό και στις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” έδειξε ενημερωμένος για τη νέα του ομάδα.

Με τη Μονακό να μην καταφέρνει τελικά να τον υπογράψει, ο Ολυμπιακός έσπευσε για να πάρει τον Κόρι Τζόσεφ στην Ελλάδα και ο ίδιος ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε για την ομάδα, την Αθήνα, τους οπαδούς, αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Κόρι Τζόσεφ

“Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Όπως ξέρετε ήδη, τα πράγματα έγιναν πολύ γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Είχα επισκεφτεί την Αθήνα πριν, είναι πανέμορφη πόλη, αλλά ήξερα και για τον Ολυμπιακό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον Ολυμπιακό”.

Για το αν ήταν εύκολη απόφασή να πει το “ναι” στον Ολυμπιακό: “Ήταν εύκολη απόφαση. Ξέρω κάποιους από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Το κλαμπ από μόνο του μιλάει από μόνο του. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά”.

Για το κίνητρο: “Έχω τεράστιο κίνητρο. Είναι μια νέα κατάσταση για μένα και μου δίνει ζωή και είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που είμαι εδώ”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αν επικοινώνησε με τον Σπανούλη: “Πάντα είχαμε επικοινωνία με τον κόουτς. Χτίσαμε καλή σχέση. Είναι εξαιρετικός προπονητής και εξαιρετικός τύπος. Έμαθα πολλά κι ας ήταν για λίγο”.

Για το αν είναι “πεινασμένος” να παίξει στην Ευρώπη: “Είμαι πεινασμένος να παίξω μπάσκετ, είναι κάτι που θέλω. Να βγω και να παίξω”.

Για το σύστημα του Ολυμπιακού: “Έχω μιλήσει ήδη με τον κόουτς για τα συστήματα που θέλει. Είμαι χαρούμενος που θα ενταχθώ στο κλαμπ, έχει ταλέντο η ομάδα και ανυπομονώ να δουλέψω”.

Για τον Πόποβιτς: “Για μένα ο κόουτς Πόποβιτς σημαίνει πολλά. Χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν εδώ. Εντός και εκτός παρκέ έμαθα πολλά από αυτόν και δεν έχω λόγια να περιγράψω τη σχέση μας”.

Για το αν έχει μιλήσει με τον Χολμς: “Δεν έχω μιλήσει ακόμα με τον Χολμς. Ξέρω ότι θα είναι στην απέναντι πλευρά”.

Για την ατμόσφαιρα: “Όπου κι αν παίζεις γνωρίζεις για τους Έλληνες φιλάθλους γενικά. Ξέρεις την ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ, είναι τρελή. Ανυπομονώ να είμαι σε θέση να παίξω σε τέτοια ατμόσφαιρα. Το να είμαι εδώ είναι διαφορετικό”.

Δεν έχω μιλήσει με κανέναν όλα έγιναν γρήγορα. Εστιάζω στην ομάδα που έχουμε, το ποιοι είναι εδώ και το σύστημα της ομάδας. Σύντομα περιμένω να έχουμε περισσότερα στο μέλλον.

Περιμένω μπάσκετ υψηλού επιπέδου, να είμαι ανταγωνιστικός. Με τα χρόνια ο Ολυμπιακός χτίζει χαρακτήρα σαν ομάδα και περιμένω να βγω στο παρκέ και να ανταποκριθώ με τη φανέλα της ομάδας και ελπίζω να φέρω νίκες και να είμαι στο καλύτερο επίπεδο.

Ξέρω τι σημαίνει ο Σπανούλης εδώ. Είναι ένας θρύλος. Ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά με τη νέα μου ομάδα. Με τα χρόνια ακόμα και σήμερα η ικανότητα να προσαρμόζομαι είναι σημαντική. Κάνω το καλύτερο που μπορώ μέσα από την εικόνα μου στο παρκέ και αυτό θέλω να φέρω. Με τον κόουτς δεν έχουμε εμβαθύνει ακόμα αλλά θέλω να είμαι floor general σε κάθε έκφανση”.