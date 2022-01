Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι μπήκε για δεύτερη φορά στο πρωτόκολλο ασφαλείας του NBA για τον κορονοϊό.

Ο αδερφός του “Greek Freak” είχε κολλήσει τον ιό πριν πριν το τελευταίο παιχνίδι των τελικών του NBA το καλοκαίρι και δεν έδωσε το “παρών” στους πανηγυρισμούς, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά φαίνεται ότι βρέθηκε ξανά θετικός σε τεστ.

Έμεινε έτσι εκτός αγώνα με τους Πέλικανς την τελευταία στιγμή και ενώ αρχικά βρισκόταν κανονικά στους διαθέσιμους παίκτες για τον Μπούντενχόλζερ.

