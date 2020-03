Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ένας αθλητής στη Γαλλία έτρεξε 42,2 χιλιόμετρα σε ένα μπαλκόνι μόλις 7 μέτρων, δείχνοντας ότι μπορεί κανείς να κάνει τα… πάντα και στο σπίτι του, την περίοδο του κορονοϊού.

Ο Elisha Nochomovitz χρειάστηκε 6 ώρες και 48 λεπτά για να ολοκληρώσει τον μαραθώνιό του στη βεράντα ενός διαμερίσματος στην Τουλούζη, σε μία διαδρομή με καθόλου… ατμόσφαιρα όπως είπε και ο ίδιος στο Associated Press.

“Ήταν μια τρελή πρόκληση με λίγο χιούμορ, για να κάνω λιγότερο δραματική την κατάσταση περιορισμού”, σχολίασε επίσης για το επίτευγμά του, το οποίο φοβήθηκε ότι θα εκνεύριζε τους γείτονές του από τη φασαρία, αλλά όλοι έδειξαν κατανόηση και στο τέλος τα κατάφερε.

In confinement, Elisha Nochomovitz runs a marathon on his balcony in 6 hours and 48 minutes. Only problem ? "The course is ugly, no atmosphere", and his GPS has literally cracked 😂😭 . #trackandfield #tracknation #jumpnation #jumpersworld #athletics #athletisme #athlétisme pic.twitter.com/MyCjnCIHtN

In the age of confinement, Elisha Nochomovitz figured out a way to run a marathon anyway – back and forth on his balcony. That’s right. He ran 26.2 miles straight, never leaving his 23-foot balcony in France. https://t.co/VDcMZzc5y8 #odd