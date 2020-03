Ο Ροναλντίνιο βρίσκεται σε φυλακή της Παραγουάης, έχοντας συλληφθεί για πλαστά διαβατήρια και ενώ είχε απαγορευθεί η φυγή του από τη Βραζιλία.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου είναι προφυλακιστέος μέχρι να γίνει η δίκη του και πλέον είναι και απομονωμένος λόγω του κορονοϊού.

Η εξάπλωση του ιού σε όλο τον κόσμο έχει οδηγήσει σε πλήθος μέτρων για όλους και στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται και οι επαφές των φυλακισμένων με τον έξω κόσμο. Έτσι και σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να έρχεται σε επαφή ούτε με τον δικηγόρου του.

Ronaldinho, who is jail in Paraguay for his fake passport case, will not have visitors in the wake of #coronavirus. https://t.co/ZdX0t5VadA