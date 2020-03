Με τα περισσότερα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ανά τον πλανήτη να έχουν διακοπεί, πολλές ομάδες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στη “μάχη” με τον κορονοϊό, βοηθώντας με οποιοδήποτε τρόπο μπορούνε, τον κόσμο και τους γιατρούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Παρί Σεν Ζερμέν έβγαλε μια νέα ειδική φανέλα για την περίσταση, η οποία και έχει τα χρώματα της ομάδας, αλλά γράφει και “Όλοι Μαζί” στη μέση.

Η νέα αυτή φανέλα θα πωλείται 175 ευρώ από τη γαλλική ομάδα, με τα χρήματα να διατίθενται σε νοσοκομεία και νοσηλευτικό προσωπικό της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

To deal with the crisis linked to #COVID2019, @PSG_English continues to move in support of nursing staff.



The Club is putting on sale today on its official online store a jersey « 𝐓𝐎𝐔𝐒𝐔𝐍𝐈𝐒 » associating its colors with those of @APHP. 🏥https://t.co/RUlUdxUcqZ