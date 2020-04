Ο κορονοϊός μπορεί να έχει βάλει “στοπ” στους αγώνες, αλλά τo NBA και η Ένωση παικτών του αποφάσισαν τελικά να πληρωθούν κανονικά όλοι οι αθλητές του πρωταθλήματος τη δόση του Απριλίου, “παγώνοντας” προς το παρόν τις σκέψεις για μειώσεις στους μισθούς τους.

Το NBA και η NBPA είχαν σχετική τηλεδιάσκεψη για το μέλλον της διοργάνωσης, αλλά και τις αποδοχές των παικτών σε αυτό το διάστημα, αλλά παρά τα αντίστοιχα παραδείγματα σχεδόν σε όλα τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ο κορονοϊός δεν θα επηρεάσει σε πρώτη φάση τους δικούς τους μισθούς.

Κι αυτό γιατί η απόφασή τους ήταν να καταβληθεί κανονικά η δόση του Απριλίου και να υπάρξει εκ νέου συζήτηση για αυτή του Μαΐου, κρίνοντας και με βάση τις εξελίξεις της πανδημίας στις ΗΠΑ.

NBA and NBPA have been negotiating a withholding of a percentage of players salaries per upcoming paycheck dates. Next up: May 1 checks. League would keep percentage of salaries based on canceled games. https://t.co/4GHbSPpxGJ