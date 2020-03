Κλιμακώνονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στην Ιταλία, με την Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας να ανακοινώνει την αναβολή όλων των αθλητικών αγώνων για τις επόμενες 25 ημέρες και έως τις 3 Απριλίου.

Με πάνω από 300 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους στη γείτονα, οι αρμόδιες αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν πιο… σκληρά μέτρα, στην προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Κάπως έτσι και παρά την πρώτη απόφαση για αγώνες κεκλεισμένων των θυρών, η νέα επίσημη ενημέρωση βάζει “λουκέτο” σε όλα τα γήπεδα της Ιταλίας για τις επόμενες 25 ημέρες και μέχρι τις 3 Απριλίου, οπότε και θα επανεξεταστεί η κατάσταση.

