Η κυβέρνηση της Σερβίας κανόνισε να στείλει δικό της αεροπλάνο στην Κωνσταντινούπολη για να παραλάβει Σέρβους που διαμένουν στην Τουρκία και να τους επιτρέψει να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους.

Τα κρούσματα κορονοϊού στη γειτονική χώρα έχουν αυξηθεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα και την απαγόρευση πτήσεων από και προς την Πόλη, ενώ ανάμεσα στους θετικούς στον ιό βρίσκονται και παίκτες της Φενέρμπαχτσε, όπως ο Κώστας Σλούκας.

Ως εκ τούτου, ο Σέρβος υπουργός εξωτερικών, Ίβιτσα Ντάσιτς, υποστήριξε ότι θα σταλεί κυβερνητικό αεροσκάφος για να μεταφέρει συμπατριώτες του, μεταξύ των οποίων και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η οικογένειά του.

Zeljko Obradovic will return to Serbia with a government-arranged flighthttps://t.co/SvlYHQyEuD